Кишинёв, 19 июня, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон осудил выдвинутую его страной в ООН инициативу о принятии резолюции с требованием вывода российских войск, обеспечивающих мир в Приднестровье. Как передает ИА REGNUM, Додон назвал это дешёвой пиар-кампанией, которую затеяли «несколько чиновников внутри страны и их иностранные покровители».

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Эти действия, по словам Додона, направлены исключительно на обострение ситуации в Молдавии и нанесение ущерба молдавско-российским отношениям.

«Обсуждение данной проблематики в том вызывающем тоне, который позволяет себе действующее правительство, будет только ухудшать позиции Кишинёва, в том числе с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта», — сказал президент.

Он отметил важную роль миротворческой операции под эгидой РФ. Но вместе с тем считает, что вывод российских войск надо обсуждать, только не с нынешними властями, а с будущими, вероятно имея в виду себя самого.

«Хочу напомнить, что действующее парламентское большинство и правительство, сколоченные Демократической партией, доживают последние месяцы и не пользуются доверием у большинства граждан Республики Молдова. Убеждён, что вопросы такого значения, как вывод российского военного контингента, вывоз (утилизация) вооружения и боеприпасов, нужно обсуждать с легитимным парламентом Республики Молдова и легитимным правительством, которые будут сформированы в ближайшие месяцы, по итогам парламентских выборов», — подвел итог Игорь Додон.

Молдавия на прошлой неделе зарегистрировала в секретариате ООН проект резолюции о «полном и безоговорочном» выводе российских войск, обеспечивающих мир в ПМР.

Рассмотрение инициативы на Генассамблее ООН назначено на 22 июня. В прошлом году Молдавия уже пробовала продвинуть в ООН подобную резолюцию, но затем отложила ее.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы, напомним, находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинёв до сих пор не объявил.