Оренбург, 19 июня, 2018, 16:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2018 году площадь под бахчевые культуры решили увеличить до 50,9 тыс. гектаров, тогда как в 2017 году под бахчи выделялось 50,1 тыс. гектаров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона, Оренбуржье занимает первое место в России по площади посевов бахчевых культур.

Фрида Кало. Viva la vida! Арбузы. 1954

Основными производителями бахчевой продукции являются крестьянско-фермерские хозяйства и хозяйства населения. Ежегодно на их долю приходится 98% от всех посевов бахчевых: в 2016 году — 54,4 тыс. га, в 2017 году — 49,3 тыс. га, а в 2018 году — 49,8.

Традиционно первое место по производству бахчевых культур в Оренбургской области занимает Соль-Илецкий район, где находится 91% всех площадей бахчевых культур. Также выращивают бахчевые культуры в Акбулакском, Беляевском, Илекском, Ташлинском районах.

В 2018 году бахчеводы Соль-Илецкого района засеяли бахчевыми культурами площадь 46,4 тыс. га, из них 2,7 тыс. га — на капельном орошении, что составляет 270% к 2017 году. Сельскохозяйственными предприятиями посеяно — 1,2 тыс. га, в КФХ и индивидуальными предпринимателями — 4,5 тыс. га. В личных подсобных хозяйствах площадь бахчевых составила 40,7 тыс. га.