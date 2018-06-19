Саранск, 19 июня, 2018, 16:05 — ИА Регнум. В Москве ограбили колумбийского певца Хуана Луиса Лондоньо, более известного как Малума. Злодеи проникли в номер класса «люкс» и за 35 минут похитили 39 предметов певца на 50 млн рублей. Однако даже после такого Малума всё равно прилетел в Саранск, где, как сообщало ИА REGNUM, играют сборные Колумбии и Японии. Прилетел, чтобы поддержать родную команду.

Цитата из м/ф «Стойкий оловянный солдатик». Реж. Лев Мильчин. 1976. СССР Стойкость и упорство

Возможно, именно такая стойкость болельщика позволяет сборной Колумбии показывать волевую игру против сборной Японии. Как сообщало ИА REGNUM, колумбийцы остались вдесятером уже на 3-й минуте матча. Красную карточку получил Карлос Санчес. Тут же Синдзи Кагава забил гол с одиннадцатиметрового. Но стойкие колумбийцы не сдались, а в меньшинстве пошли в атаку. Их смелость была вознаграждена. Со штрафного, назначенного за фол против Радамеля Фалькао, хитрым ударом отличился Хуан Кинтеро. Колумбия отыгралась в меньшинстве!

Не замахнуться ли колумбийцам на большее? Вот будет победа так победа! Главное — чтобы у Колумбии хватило сил. Да и Япония наверняка будет давить обескровленного противника.