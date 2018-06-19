В Киеве в результате столкновений пострадали 10 человек
Киев, 19 июня, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В результате столкновений митингующих с полицией у здания парламанта Украины в центре Киева пострадали десять человек. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко на брифинге.
«Восемь сотрудников полиции обратились за помощью, — сказал Крищенко. — Гражданских… пока двое».
Начальник киевской полиции добавил, что все пострадавшие получили незначительные телесные повреждения.
19 июня глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что украинские шахтеры, протестующие у стен Верховной рады в Киеве, попытались прорвать полицейский кордон и проникнуть в здание парламента, после чего полиция применила слезоточивый газ.
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