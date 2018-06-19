Киев, 19 июня, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В результате столкновений митингующих с полицией у здания парламанта Украины в центре Киева пострадали десять человек. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтёры

«Восемь сотрудников полиции обратились за помощью, — сказал Крищенко. — Гражданских… пока двое».

Начальник киевской полиции добавил, что все пострадавшие получили незначительные телесные повреждения.

19 июня глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что украинские шахтеры, протестующие у стен Верховной рады в Киеве, попытались прорвать полицейский кордон и проникнуть в здание парламента, после чего полиция применила слезоточивый газ.

Читайте также: В Киеве у стен Рады произошли столкновения протестующих шахтеров и полиции