Черкесск, 19 июня, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии вынесен обвинительный приговор в отношении заместителя начальника полиции Руслана Рахаева. Его признали виновным в смерти задержанного 47-летнего местного жителя Дахира Джанкёзова, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Владимир Маковский. Осуждённый. 1879

Напомним, уголовное дело было возбуждено еще в 2011 году, после того как в кабинете заместителя начальника полиции по оперативной работе — начальника оперативно-разыскной части уголовного розыска отдела МВД РФ по городу Черкесску Руслана Рахаева получил травмы, несовместимые с жизнью, обвиненный в административном правонарушении Джанкезов.

По данным судебно-медицинской экспертизы, на теле погибшего в отделе полиции было обнаружено не менее 18 переломов десяти рёбер, ссадины, ушибы и повреждения конечностей и внутренних органов. От этих травм Джанкезов скончался до приезда скорой помощи.

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После убийства, совершенного в отделе полиции, сам полицейский скрылся от следствия и был задержан на территории Кабардино-Балкарии. Суд вынес в 2013 году в отношении Рахаева обвинительный приговор, осудив его на 13 лет лишения свободы. Однако Верховный суд отменил это решение. Экс-полицейскому заменили арест на подписку о невыезде.

Дело было отправлено на доследование, и спустя семь лет суд города Черкесска признал Рахаева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, потерпевшей стороне Рахаев обязан выплатить 1 млн рублей. Его также лишили звания капитана полиции и запретили в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах.

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Напомним, экс-начальник уголовного розыска города Черкесска Руслан Рахаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть Дахира Джанкезова, ранее отвергал обвинения в убийстве, утверждая, что видел погибшего всего несколько минут. Того якобы буквально внесли в кабинет к Рахаеву.

Как считает обвиняемый, довели до смерти Джанкезова сотрудники полиции, которые оговорили своего начальника, так как он им не нравился.