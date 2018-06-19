Омск, 19 июня, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков сегодня, 19 июня, подписал распоряжение о назначении Ильи Лобова на пост министра природных ресурсов и экологии региона. Нового руководителя представили коллективу регионального минприроды.

Omskportal.ru Новый глава минприроды Омской области знакомится с подчинёнными

По словам Буркова, Лобов выдержал конкурсный отбор претендентов на вакантную должность руководителя министерства:

«Я согласовал его кандидатуру, эта же процедура прошла в профильном федеральном министерстве. Сегодня я подписал распоряжение о назначении Ильи Лобова на пост министра».

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Врио губернатора подчеркнул, что глава минприроды отвечает за «социальный комфорт граждан»:

«Необходимо, наконец, поставить точку в вопросах вредных выбросов в атмосферу. У вас открывается Центр мониторинга и оперативного реагирования на загрязнение атмосферного воздуха, который будет аккумулировать данные всех уровней наблюдений. Люди знают, что действует мобильная экологическая лаборатория контроля атмосферного воздуха. Жители ждут открытости и результатов этой работы».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, должность главы омского минприроды стала вакантной с октября 2017 года, после того как ушёл в отставку Александр Винокуров. По официальной версии, он уволился по собственному желанию, однако омичи сошлись во мнении, что он поплатился должностью за скандал с выбросами этилмеркаптана (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха). В 2017 году омичи массово жаловались на зловонные выбросы, однако их источник не обнаружен до сих пор.

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Нового министра природных ресурсов и экологии Омской области нашли по конкурсу. Но им стал не омич, а земляк и однопартиец врио губернатора, справоросса Александра Буркова (уроженца Свердловской области). До нового назначения Лобов был депутатом Екатеринбургской городской думы.

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