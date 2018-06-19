Великий Новгород, 19 июня, 2018, 15:48 — ИА Регнум. В Великом Новгороде на стадионе «Электрон» сегодня, 19 июня, стартовал «малый чемпионат мира» по футболу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства спорта и молодёжной политики, его участниками стали команды детских оздоровительных лагерей.

Норман Роквелл. Футбол

Всего в турнире, который продлится два дня, принимают участие 24 команды из школ и гимназий города, причём каждая команда представляет одну из сборных, выступающих на чемпионате мира 2018 года в России.

«Например, гимназия «Новоскул» выступит за сборную Аргентины, а школа №14 за Исландию. Россию представят футболисты из гимназии №2», — сообщили в региональном министерстве.

Призом соревнований станет талисман мирового первенства в России — волк Забивака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольный стадион Великого Новгорода «Электрон» в 2015 году пережил масштабную реконструкцию. В 2016 году новгородский стадион был домашней площадкой для футболистов клуба «Тосно» из Ленинградской области.

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Напомним, сегодня, 19 июня, в России — шестой день чемпионата мира по футболу. Матчи мундиаля пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Саранске.

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