Джакарта, 19 июня, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Международный исследовательский институт Gallup's опубликовал Всемирный индекс закона и порядка 2018, который содержит список безопасных стран, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Исследования основаны на 148 тыс. респондентов из 142 стран.

Согласно отчету, Индонезия вошла в десятку и заняла 9-е место со счетом 89 из 100. Первая позиция отошла Сингапуру со счетом 97. В десятку также вошли Норвегия, Исландия, Финляндия, Узбекистан, Гонконг, Швейцария, Канада и Дания.

Три страны с самым низким рангом безопасности — Южный Судан (оценка 54), Афганистан (оценка 45) и Венесуэла (оценка 44).

Вопросы, представленные в интервью, включают в себя то, насколько общество доверяет местной полиции, чувствуют ли они себя в безопасности, не страшно ли им ездить по стране в одиночку, в ночное время, сталкивались ли они с кражами или другими происшествиями.