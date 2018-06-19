Симферополь, 19 июня, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Первый президент Украины «по привычке пытается распорядиться людьми, словно мешком с картошкой, меряя всё деньгами. Он далёк от понимания слова Родина». Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская, комментируя слова Леонида Кравчука о возвращении полуострова в состав сопредельного государства.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Продажный тип

«Первый президент «незалежної» Украины по привычке пытается распорядиться людьми, словно «мешком с картошкой», меряя всё деньгами. К сожалению, такие «предсказания» Леонида Макаровича неактуальны и показывают, как он далёк от понимания слова «Родина». Её не купишь и не продашь — даже «за сало», — подчеркнула парламентарий.

По её мнению, Кравчук до сих пор не может поверить, что крымчане самостоятельно смогли принять решение о самоопределении, как это было прописано в национальном и международном законодательстве.

«Взамен могу предсказать господам, захватившим власть на Украине, что их западным «кормильцам» скоро надоест оплачивать их безбедную жизнь, и тогда придёт время ответить перед людьми за растерзанную и разворованную ими Украину», — написала Поклонская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый президент в истории независимой Украины Леонид Кравчук предположил ранее, что Россия может добровольно вернуть полуостров Украине, поскольку не сможет справиться с ним экономически.

«Это бред сумасшедшего, никакого возврата Крыма Украине никогда не будет. Крым стал российской территорией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации», — прокомментировал позже слова Кравчука глава Крыма Сергей Аксёнов.