Иркутск, 19 июня, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Весьма прибыльную аферу провернул злоумышленник, выступивший посредником при передаче взяток теперь уже бывшему начальнику территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Катангскому лесничеству. Судя по информации, опубликованной сегодня, 19 июня, СУ СК РФ по Иркутской области, за то, чтобы чиновник закрыл глаза на вырубку леса на участках, якобы арендованных для проведения геологоразведочных работ, было заплачено 400 000 рублей. Но гораздо большую сумму — не менее 4 600 000 рублей, принадлежащих неназванному взяткодателю, — посредник и представитель субподрядной организации, якобы выполнявшей геологоразведочные работы, попросту похитили.

Не рой другому яму

«Злоумышленники утверждали, что данная сумма предназначалась для передачи в качестве взятки в территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской области по Катангскому лесничеству. Получив деньги, они распорядились ими по собственному усмотрению», — пояснили следователи.

Все эпизоды преступной деятельности, выявленные сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, произошли с сентября 2015 года по июль 2016 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено ещё одно уголовное дело по лесным махинациям. Работникам Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры удалось доказать, что вырубка 116 гектаров сплошным способом в региональном заказнике «Туколонь» не может быть санитарной. В отношении чиновников из министерства лесного комплекса Иркутской области, филиала ФБУ «Рослесозащита» — Центра защиты леса Иркутской области и ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» заведено уголовное дело. Лесному фонду России причинен ущерб на сумму более 880 млн рублей.