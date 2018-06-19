Киев, 19 июня, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук потребовал от правительства отказаться от закупки изделий медицинского назначения в Российской Федерации. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде.

Цитата из х/ф «Аризонская мечта». Реж. Эмир Кустурица. 1993. США Самострел

«О какой войне с Российской Федерацией мы можем говорить, если у нас есть торговые отношения с агрессором? Почему наше министерство здравоохранения во главе с Ульяной Супрун закупает в России тесты для выявления гепатита, если такие тесты производиться в Киеве и Харькове? Вчера я, вместе с коллегами Андреем Лозовым и Дмитрием Линько, подали на рассмотрение законопроект о запрете закупки изделий медицинского назначения в Российской Федерации. Такие закупки я считаю преступлением против Украины», — написал Мосийчук на своей странице в Фейсбуке.

Он также обвинил британское закупочное агентство CROWN AGENTS в закупке изделий медицинского назначения в РФ.

«Иностранная компания, за деньги украинских налогоплательщиков, закупает изделия медицинского назначения в Российской Федерации. Британское закупочное агентство CROWN AGENTS — одна из трех компаний, осуществляющих закупку лекарств и товаров медицинского назначения по заказу министерства здравоохранения. Только в течение 2015−2017 годов из государственного бюджета на это было выделено 12 млрд. грн (4,5 млрд долл.), при этом комиссия компаний-посредников составляла ни много ни мало около 780 млн грн. (929 млн долл.)», — пояснил Мосийчук.

По его словам, CROWN AGENTS планирует закупить для Украины тест-системы проверки донорской крови на гепатит В, С и сифилис российского производства.

«По результатам соответствующего тендера, обнародованным на сайте компании, право на поставку выиграла некая LLC Diagnostic System. И все бы ничего, но LLC Diagnostic System, она же ООО «Диагностические системы Украины», хотя и имеет киевскую регистрацию, однако является дочерним предприятием российского ООО НПО «Диагностические системы», зарегистрировано и осуществляет работу в Нижнем Новгороде. Основателем обеих компаний, и ООО «Диагностические системы Украины», и ООО НПО «Диагностические системы», является гражданин Российской Федерации Анатолий Бурков, при этом руководство ООО «Диагностические системы Украины» в Киеве осуществляет его сын, также гражданин РФ, Константин Бурков», — пояснил Мосийчук.

Он также считает, что сегодня в стране начались «хаос и анархия, увенчанная продажей тортов «Рошен», как в Украине на каждом шагу, так и в Москве».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2017 года правительство Украины на год продлило действие эмбарго, введенного в 2016 году, а также расширило перечень российских товаров, которые запрещены для ввоза в страну. В утвержденный ранее перечень теперь включены дополнительно такие позиции, как полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.

Напомним, с начала 2016 года Москва ввела в отношении Украины продовольственное эмбарго как для страны, поддержавшей санкции против РФ. Под этот запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В ответ Киев утвердил список из 43 товарных позиций, а потом расширил его: в нем хлебобулочные изделия, мясо, сыры, шоколад, пиво, водка, сигареты с фильтром, корма для собак и кошек и другие товары. Кроме того, под запрет попало оборудование для железных дорог и трамвайных путей и дизель-электрические локомотивы. В 2018 году Киев запретил ввоз российских минеральных удобрений.