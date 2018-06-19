Якутск, 19 июня, 2018, 15:33 — ИА Регнум. В Якутске 22 июня состоится «Форум тех, кто действует» (гражданский форум республики-2018), на котором обсудят практические вопросы 550 участников — представителей власти, некоммерческого сектора и территориальных общественных самоуправлений, бизнеса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип «Форума тех, кто действует» (гражданский форум Якутии-2018)

Успешные практики добровольчества рассмотрят в ходе дискуссии с участием эксперта — исполнительного директора Фонда Президентских грантов Антона Долгова.

Также в работе форума в Якутске ожидается участие исполнительного директора Фонда «Соработничество» Сергея Габестро, члена Совета Общественной палаты Российской Федерации, председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам, Президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игоря Шпектора, члена Совета Общественной палаты Российской Федерации, председателя комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой, делегаций из Хабаровского края, ХМАО, Иркутской области.

Ожидается, что по итогам форума будут приняты рекомендации в адрес органов государственной власти, органов местного самоуправления, Общественной палаты республики.

Это уже шестой по счету гражданский форум Республики Саха (Якутия). Ему предшествовали зональные форумы, которые в 2018 году проведены в Амге, Нюрбе, Нерюнгри и Покровске.