Москва, 19 июня, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Nord Stream 2 AG получила почти всё количество труб, требуемых для строительства газопровода «Северного потока — 2». Об этом, выступая с презентацией на Российском нефтегазовом конгрессе, сообщил финансовый директор компании Пол Коркоран.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

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Он уточнил, что общая стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. При этом Nord Stream 2 AG уже направила на реализацию этого масштабного проекта почти €4,5 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в шведской исключительной экономической зоне (участок протяженностью приблизительно 510 км). В тот же день разрешение на строительство участка газопровода в России в соответствии с установленной процедурой было получено и от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Ранее были получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идёт процесс получения разрешения в Дании.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» протяженностью около 1 230 км будет построен для транспортировки природного газа из России в ЕС через Балтийское море. Всего планируется провести две нитки, общая мощность которых составит 55 млрд кубометров газа в год.