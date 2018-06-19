Киев, 19 июня, 2018, 15:31 — ИА Регнум. 19 июня в Киеве под Радой продолжается многотысячный митинг шахтеров, афганцев и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Митингующие требуют погасить долги по зарплатам, отменить монетизацию льгот, выделить более 270 млн долларов на развитие шахтерской отрасли, увеличить размер компенсационных выплат. Представители шахтерской отрасли также требуют погасить задолженность по зарплатам.

Кете Кольвиц. Солидарность. 1932

В свою очередь депутат от фракции «Батькивщина» Алексей Рябчин призвал коалицию (фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт») и правительство отказаться от проведения антисоциальных «реформ», которые заключаются в урезании льгот.

«Фракция «Батькивщина» не голосовала за бюджет, потому что он был антисоциальным… Нужно беспокоиться о судьбе людей, а не думать о МВФ и 146 реформ. Последствия этих реформ мы видим — люди на улице», — сказал Рябчин 19 июня в эфире канала NewsOne.

Кроме того, депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко потребовал от правительства «ликвидировать задолженность по зарплате шахтерам».

«Мы настаиваем, чтобы правительство отчиталось, каким образом будет преодолен экономический кризис, который сегодня бушует в стране. Как пример — из-за отсутствия государственной политики в угольной отрасли сегодня 33 шахты, которые остались в собственности государства, имеют задолженность по зарплате с марта», — отметил Бойко.

По его словам, особенно циничная ситуация сложилась на шахте «Горская» в Луганской области, которая в воскресенье праздновала 120 лет с начала своей работы. Он сообщил, что митингующие ждут принятия законопроекта №8362 (по увеличению финансирования государственного сектора угольной отрасли).

«Шахта находится в 3 км от линии разграничения. Она работала даже тогда, когда были прямые обстрелы и в этом районе гибли люди. Шахта давала уголь и поддерживала страну. Сегодня шахта «Горская» кормит 30 тыс. человек — 15 тыс. жителей города Горское и 15 тыс. переселенцев из города Первомайск, который находится на неконтролируемой территории. Цинизм в том, что эта шахта в день своего юбилея осталась с задолженностью по зарплате», — сказал Бойко.

Как сообщалось, 19 июня под Радой проходит митинг шахтеров, чернобыльцев и афганцев (до 10 тыс. человек). Люди требуют отдать долги по зарплатам перед горняками (29 млн долл.), вернуть отнятые льготы и прекратить антисоциальные реформы.