Кабул, 19 июня, 2018, 15:33 — ИА Регнум. В Афганистане сложилась критическая ситуация с кормом для домашнего скота из-за засухи, сообщает 19 июня издание TOLOnews со ссылкой на министерство сельского хозяйства и орошения Афганистана.

Григорий Мясоедов. Молебен во время засухи. 1880

По данным ведомства, засуха привела к проблемам с обеспечением корма 66% домашнего скота. Чиновники считают, что для решения проблем необходимо $550 млн.

«Несомненно, засуха в этом году повлияла на поголовье скота, но мы пытаемся доставить корм для животных. Мы уже потратили миллионы афгани (десятки тысяч долларов — примечание ИА REGNUM ) в этом секторе, и у нас есть большие планы», — сказал представитель министерства Акбар Рустами.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Узбекистан отправил в Афганистан, который пострадал от засухи, 3 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.