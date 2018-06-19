Абуджа, 19 июня, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Правительство Нигерии объявило об обнаружении и закрытии 257 нелегальных детских приютов в штате Имо на юго-востоке страны с момента начала операции по борьбе с так называемыми «детскими фабриками», сообщает агентство Prensa Latina 19 июня.

Кете Кольвиц. Выжившие. 1923

В заявлении правительства сообщается, что дети были эвакуированы из этих центров и переданы под опеку властей. Количество спасенных детей не уточняется.

Официальное преследование незаконных приютов в Нигерии началось десять лет назад, когда власти выявили сеть подобных центров. Агенты этой сети выискивают детей из неблагополучных семей, которые становятся жертвами торговцев людьми и человеческими органами. Как это ни парадоксально, с тех пор число этих преступных организаций возросло.