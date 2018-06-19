Вашингтон, 19 июня, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Специалисты Google разработали алгоритм, способный оценить состояние пациента и дать прогноз о его смерти. Об этом со ссылкой на материалы Google сообщает агентство Bloomberg.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Коровьев предсказывает буфетчику дату смерти

Новая технология учитывает множество показателей, включая историю болезни пациента, его этническую принадлежность, пол и возраст, данные исследований. Искусственный интеллект оценивает не только возможный летальный исход, но и шансы пациента прийти к врачу на повторный прием, а также продолжительность лечения.

Разработчики считают, что алгоритм будет особенно востребован в радиологии, кардиологии, офтальмологии и дерматологии. В Google собираются лицензировать систему в клиниках или продавать её посредством облачных сервисов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2018 года компания Google ввела запрет на рекламу криптовалют и связанных с ними услуг. Однако эксперты заподозрили её в недобросовестной конкуреции и намерении создать собственную криптовалюту.

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