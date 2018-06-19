Орел, 19 июня, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту аварии с участием маршрутного такси, в которой пострадали не менее десяти человек, возбудило Следственное управление Следственного комитета по Орловской области. Авария, как сообщало ИА REGNUM, произошла утром 19 июня по улице Комсомольской в Орле.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания Авария

В пресс-службе СУ СКР по региону уточнили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Как установлено, ДТП произошло около 08:15 — в самый час пик, когда люди едут на работу. По версии следствия, водитель маршрутного автобуса ГАЗ, в котором находились пассажиры, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

По данным следствия, пострадали не менее десяти пассажиров автобуса (по другим данным, пострадавших 12). Точное количество пострадавших и характер полученных ими телесных повреждений устанавливается следствием.