Симферополь, 19 июня, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Кураторство Крыма со стороны вице-премьера РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко не отразится негативно на развитии региона. Об 19 июня журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Море

«Думаю, это никак не отразится на нашем регионе. Принято решение, вице-премьер Виталий Леонтьевич Мутко теперь курирует региональную политику. Будем с ним сотрудничать», — отметил Аксёнов, подчеркнув, что основная нагрузка по решению любых вопросов лежит на органах власти Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, после переформатирования состава правительства РФ Крым и Севастополь вошли в общую систему региональной политики, которую теперь курирует вице-премьер РФ Виталий Мутко. По словам пресс-секретаря вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака Ильи Джуса, решение принято в связи с завершением процесса интеграции полуострова в социально-экономическую систему России.