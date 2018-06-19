Саранск, 19 июня, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Саранск, с начала чемпионата мира славящийся своими ценами на жильё, принимает ещё один матч чемпионата мира — 2018. В первой игре, как сообщало ИА REGNUM, сборная Дании победила сборную Перу со счётом 1:0. Тогда Саранск восхитился перуанскими болельщиками, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Футбол

Теперь «Мордовия Арена» встречает колумбийцев и японцев. Симпатичная игра будет. Ставить надо на колумбийцев? Да, там собраны игроки экстра-класса. Я называю имена Хамеса Родригеса из «Баварии», Хуана Куадрадо из «Ювентуса» и Радамеля Фалькао из «Монако» (этот, как сказал Валерий Карпин, к нам не поедет) — и соперникам становится страшно. А Давинсон Санчес из «Тоттенхэма»? Этот крепыш съест щуплых японцев. Сборная Колумбии на чемпионатах мира — это всегда ярко. Вспомните её игроков: Фаустино Асприлья и Карлос Вальдеррама. И, конечно, мы вспоминает главного шоумена за всю историю футбола — вратаря Рене Игиту с его легендарным «ударом скорпиона». Ярко, но не слишком эффективно. Особых успехов на чемпионатах мира сборная Колумбия не добивалась.

Против неё — японцы. Хорошо обученные, выдержанные, тактически грамотные. Хидетоси Накаты тут нет (он ушёл в моду), но есть опытные игроки, укрепившиеся в Европе. И японцы могут преподнести сюрпризы. Ох как могут! Так что я бы не спешил ставить только на колумбийцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в другом матче группы Н встретятся сборные Сенегала и Польши.

Колумбия: Оспина, Давинсон Санчес, Мурильо, Арьяс, Мохика, Лерма, Карлос Санчес, Искьердо, Кинтеро, Куадрадо, Фалькао.

Япония: Кавасима, Сёдзи, Йосида, Сакаи, Нагатомо, Сибасаки, Харагуси, Хасебе, Кагава, Инуи, Осако.