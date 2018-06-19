Братск, Иркутская область, 19 июня, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Более двух часов потребовалось сотрудникам ГУ МЧС по Иркутской области, чтобы остановить горение отходов химического производства в отстойнике на промплощадке филиала «Группа Илим» в Братске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧСРФ по Иркутской области Пожар на промышленном предприятии в Братске

По словам начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова, первоначально были организованы действия по охлаждению конструкции здания и подготовлена пенная атака, которая завершилась успешно. В 12:40 по местному времени пожар был ликвидирован.

Главный спасатель заявил также, что на производство данный пожар не повлиял, каких-либо утечек и выбросов отравляющих веществ не зафиксировано.

Известно, что площадь возгорания составила 360 квадратных метров, и что ликвидация последствий происшествия ещё не закончена. Вероятной причиной ЧП специалисты считают короткое замыкание электронасоса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории лесопромышленного комплекса в Братске начался сегодня утром, 19 июня, в 10:30 по местному времени. Из-за возгорания в скипидароприёмнике образовались клубы густого черного дыма. Их вид напугал жителей города, но, по словам Валентина Нелюбова, после проведения замеров содержания вредных веществ выяснилось, что каких-либо изменений в атмосфере Братска не произошло.