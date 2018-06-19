Ярославль, 19 июня, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Ярославский судостроительный завод 19 июня сдал приемной комиссии бонопостановщик «Капитан Барабаш». На церемонии присутствовали дочери капитана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Yarshipyard.com «Капитан Барабаш»

«Капитан Барабаш» — последний в серии из шести катеров, строящихся заводом по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта. Суда проекта А40−2Б-ЯР предназначены для аварийно-спасательных работ, транспортировки средств ликвидации и локализации разливов нефти или нефтепродуктов, поиска и подъема с воды плавающих объектов и людей.

Судно названо в честь капитана Александра Барабаша, который с 1947 года около 50 лет работал в Дальневосточном морском пароходстве. Во время войны во Вьетнаме он принимал участие в спасательной операции в порту Хайфон. Его дочери прибыли в Ярославль из Москвы на испытания судна. На Тихом океане новый корабль и будет нести службу.

Это огромное счастье. Мы даже не верили, что такое может быть. Нам сообщили два года назад, что хотят назвать судно в честь отца. Папа еще был жив и он стал посмеиваться, что, может быть, не назовут, поскольку я еще живой. Но так случилось, к сожалению, что он не дожил год. Когда нам сообщили о спуске корабля на воду, то мы все плакали. Мы рады, что папа вернется на свое любимое море. Он так обожал море, Тихий океан и вернется в качестве судна туда, где провел лучшие годы жизни», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Наталья Барабаш.

На испытания судна, которое проводило ФГБУ «Морспасслужба» приехал и будущий капитан этого судна Юрий Гук. После испытаний судно своим ходом дойдет до Новороссийска, где его погрузят на корабль и отвезут во Владивосток.