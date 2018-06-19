Денпасар, Индонезия, 19 июня, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Ассоциация отелей острова Бали отметила, что гостиницы в нескольких туристических районах заполнены на 90%. Об этом сообщает Antaranews.

Побережье в Бали

«Число приезжих подскочило по сравнению с обычными днями, когда отели заполнены в среднем на 55−65%», — рассказал председатель Ассоциации Ньоман Астама.

Большинство местных туристов, которые останавливаются в отелях, уроженцы Джакарты и Сурабая. Иностранных туристов, в частности, из Австралии, Китая и Индии, также очень много на острове.

Глава отдела по связям с общественностью и маркетинга Джаннер Напито сообщает, что во время празднования Лебаран процент может еще больше увеличиться. «Праздник Лебаран — самый сезон», — сказал он.

При этом, Джаннер Напито отметил, что в этом сезоне цены на номера также выросли на 30−40%.