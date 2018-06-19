Берлин, 19 июня, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В Германии, в городе Хейде 19 июня в саду вспыхнул пожар. Огонь распространился на склады с краской, ландшафтно-строительной компании, находившиеся поблизости. Пожарные борются с огнём. Облако дыма видно из соседнего города, сообщает телеканал NDR

skeeze Пожарный

Пламя охватывает здание снова и снова, сообщает корреспондент NDR. Около 100 пожарных машин прибыли на Хинрих-Шмидт-штрассе, чтобы погасить огонь. Жителям было предписано закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционирование воздуха.

Пожар отразился также на работе железной дороги. Такие участки пути, как Хайде — Мельдорф, а также маршрут между Гамбургом и Вестерланд, были перекрыты. Кроме того, до 10 часов утра была перекрыта северная железнодорожная линия Бюсум — Ноймюнстер. А также пострадали автомобилисты. Окружная дорога в течение дня много раз перекрывалась.