Дамаск, 19 июня, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Власти Сирии осуждают нахождение турецких и американских войск на севере страны, поблизости от города Манбидж, заявили 19 июня в МИД арабской республики, сообщает британское агентство Reuters.

Турецкий солдат

«Сирия выражает свое решительное осуждение и абсолютное неприятие вторжения турецких и американских сил вблизи Манбиджа, что происходит на фоне продолжающейся турецкой и американской агрессии», — приводит заявление МИД страны агентство SANA.

В МИД также добавили, что сирийская армия настроена решительно «освободить всю территорию Сирии».

Напомним, в командовании вооруженных сил Турции заявили о том, что турецкие и американские подразделения начали проводить независимые патрули по линии разграничения между районами, удерживаемыми соответствующими сторонами.