Москва, 19 июня, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Ульяновское предприятие «Авиастар-СП» намерено провести оценку технической возможности производства самого крупного и грузоподъёмного самолёта в мире Ан-124 «Руслан». Соответствующий запрос размещён на официальном сайте госзакупок. Сумма контракта заявлена в размере 9,5 млн рублей.

Айнур Казымова Ан-124

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Согласно заявке, исполнитель должен выполнить работы «по оценке состояния технологического оснащения для Ан-124, его пригодности для дальнейшего использования и оценку трудоёмкости работ по перемещению оснащения с целью высвобождения производственных площадей». От победителя конкурса, в частности, требуется осуществить анализ состояния стапельно-сборочного оснащения завода для изготовления тяжёлого транспортного самолёта и определить номенклатуру имеющегося оборудования для выполнения ремонта и поддержания лётной годности, а также модернизации самолётов Ан-124, находящихся в эксплуатации.

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Как сообщало ИА REGNUM, о возможности возобновления в России производства транспортных самолётов Ан-124 «Руслан» только под другим брендом в начале июня сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Использование же прежнего бренда — Ан-124 — допустимо при сохранении конструкции машины и минимальных изменениях. В случае существенной модернизации, самолёт могут назвать другим именем, например, Ан-124 РФ. По мнению военного эксперта ИА REGNUMЛеонида Нерсисяна, задача производства Ан-124 в России — это очень и очень масштабный проект, который займет не один год и даже не пять лет, однако в долгосрочной перспективе сделать это нужно, потому что замены этому самолёту на горизонте нет.