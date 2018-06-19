Брюссель, 19 июня, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Разногласия между США и европейскими членами блока НАТО достигли такого уровня, который может оказать разрушительное воздействие на единство сторон по тем или иным вопросам, заявил 19 июня журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

По его словам, стороны не закрепляли обстоятельства, при которых «трансатлантический договор всегда будет процветать», а потому возможен критический разрыв отношений между членами НАТО.

Он добавил, что с момента, когда пост президента США занял Дональд Трамп, финансирование присутствия Вашингтона на территории европейских стран увеличилось на 40%.

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