Москва, 19 июня, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Пользователь Twitter из США Hieromance опубликовал в своём микроблоге популярный в России мем с гигантским котом в двери. Запись стала вирусной и привлекла внимание русскоязычных пользователей. Они поделились с американскими пользователями и другими мемами, популярными в России.

Скриншот страницы Twitter Hieromance Англоязычные пользователи заинтересовались русскими мемами

Скриншот страницы Twitter Hieromance Англоязычные пользователи заинтересовались русскими мемами

«Я смотрю на русские мемы и схожу с ума от того, насколько это гениально», — написал Hieromance.

Он прикрепил оригинал мема «Опять этот гигантский кот» и его описание с сайта «Мемепедия». В нём объясняется, что мем используется как иллюстрация чего-то навязчивого и неприятного, что заставляет человека чувствовать собственную ничтожность.

После того, как запись начала набирать популярность, Hieromance поделился еще несколькими мемами, популярными на просторах Рунета. Ими оказались «Кот-качок», «Горбатый пёс» и «Кусь».

Скриншот страницы Twitter Hieromance Англоязычные пользователи заинтересовались русскими мемами

Скриншот страницы Twitter Hieromance Англоязычные пользователи заинтересовались русскими мемами

Скриншот страницы Twitter Hieromance Англоязычные пользователи заинтересовались русскими мемами

Вскоре запись пользователя, который собирает русские мемы, привлекла внимание русскоязычных пользователей. Они поделились в комментариях другими популярными мемами и дали их расшифровку на английском языке. В результате коллекция Hieromance пополнилась еще несколькими десятками смешных картинок.

Скриншот страницы Twitter Hieromance Русскоязычные пользователи поделились мемами с англоязычными микроблогерами

Скриншот страницы Twitter Hieromance Русскоязычные пользователи поделились мемами с англоязычными микроблогерами

Скриншот страницы Twitter Hieromance Русскоязычные пользователи поделились мемами с англоязычными микроблогерами

Скриншот страницы Twitter Hieromance Русскоязычные пользователи поделились мемами с англоязычными микроблогерами

Скриншот страницы Twitter Hieromance Русскоязычные пользователи поделились мемами с англоязычными микроблогерами

Русскоязычные пользователи признались, что очень рады такому интересу к русским мемам в англоязычном сегменте Twitter. Автор публикации ответил, что «интернет создавался ради этого», и высказал свою благодарность пользователям, которые перевели русские мемы на английский язык.

«Так приятно видеть, что русские люди сами в комментах скидывают мемы и переводят их», — согласился пользователь Меланта.

«Потому что наши мемы самые мемные мемы в мире», — заключил пользователь Смерть окосевшая.

Напомним, интернет-мем — это, как правило, остроумная или ироническая информация, которая спонтанно приобретает популярность и распространяется в интернете различными способами. Мемом может быть медиаобъект, фраза, концепция и даже занятие. В русскоязычной интернет-культуре широкое обсуждение этого явления вызвал мем «Превед, медвед!», который в феврале 2006 года распространился в блогах и на форумах, а затем вышел за пределы интернета.