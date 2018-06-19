Нашествие мемов: русскоязычные пользователи «просвещают» коллег из США
Москва, 19 июня, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Пользователь Twitter из США Hieromance опубликовал в своём микроблоге популярный в России мем с гигантским котом в двери. Запись стала вирусной и привлекла внимание русскоязычных пользователей. Они поделились с американскими пользователями и другими мемами, популярными в России.
«Я смотрю на русские мемы и схожу с ума от того, насколько это гениально», — написал Hieromance.
Он прикрепил оригинал мема «Опять этот гигантский кот» и его описание с сайта «Мемепедия». В нём объясняется, что мем используется как иллюстрация чего-то навязчивого и неприятного, что заставляет человека чувствовать собственную ничтожность.
После того, как запись начала набирать популярность, Hieromance поделился еще несколькими мемами, популярными на просторах Рунета. Ими оказались «Кот-качок», «Горбатый пёс» и «Кусь».
Вскоре запись пользователя, который собирает русские мемы, привлекла внимание русскоязычных пользователей. Они поделились в комментариях другими популярными мемами и дали их расшифровку на английском языке. В результате коллекция Hieromance пополнилась еще несколькими десятками смешных картинок.
Русскоязычные пользователи признались, что очень рады такому интересу к русским мемам в англоязычном сегменте Twitter. Автор публикации ответил, что «интернет создавался ради этого», и высказал свою благодарность пользователям, которые перевели русские мемы на английский язык.
«Так приятно видеть, что русские люди сами в комментах скидывают мемы и переводят их», — согласился пользователь Меланта.
«Потому что наши мемы самые мемные мемы в мире», — заключил пользователь Смерть окосевшая.
Напомним, интернет-мем — это, как правило, остроумная или ироническая информация, которая спонтанно приобретает популярность и распространяется в интернете различными способами. Мемом может быть медиаобъект, фраза, концепция и даже занятие. В русскоязычной интернет-культуре широкое обсуждение этого явления вызвал мем «Превед, медвед!», который в феврале 2006 года распространился в блогах и на форумах, а затем вышел за пределы интернета.