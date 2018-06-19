Дамаск, 19 июня, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сирии совместно с Ираном готовятся к спецоперации против террористов, сообщает 19 июня Anadolu со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным так называемой вооруженной оппозиции, которую поддерживает коалиция, возглавляемая США, правительственные войска могут начать контртеррористическую операцию в любое время, несмотря на протесты со стороны Вашингтона.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается семь лет. Причиной конфликта стали боевые действия, развязанные террористами, а также вооруженной оппозицией, поддерживаемой США. Благодаря усилиям ВКС России большую часть боевиков удалось уничтожить и вытеснить из многих районов страны.