Омск, 19 июня, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Жителям Муромцевского района Омской области приходится разбирать дом, чтобы выложить кирпичом дорогу. На бездействие властей сельчане пожаловались в соцсетях.

Скриншот со страницы группы «Подслушано в Муромцево». Vk.com Жителям района в Омской области приходится «латать» дороги самостоятельно

«Поселковая администрация отдыхает», — так подписала красноречивые фотографии ремонта дорог сельчанами жительница Муромцевского района Елена Румянцева. На фото видно, что в работах принимают участие не только мужчины, но и женщины и даже дети.

По словам Елены Румянцевой, неоднократные обращения в местную администрацию результата не принесли. Дорогу на улице Лермонтова приходится закладывать кирпичом каждый год.

«У нас тупиковая улица и всего 12 дворов, детей очень много, поэтому, чтобы они себе ноги не переломали, хоть как-то стараемся её ровнять. Кирпич берём на нашей же улице, есть у нас один дом без хозяина, который развалился, вот оттуда и берём. Говорят, что по документам улица заасфальтирована ещё в 80-х годах — администрация знает, что у нас проблемная улица, и никакой реакции», — цитирует сельчанку «НГС.Омск».

Комментируя ситуацию, глава Муромцевского городского поселения Фёдор Горбанин завил, что улица Лермонтова никогда не была заасфальтирована и не стоит на кадастровом учёте, а чтобы построить там дорогу, нужно заказывать проект с экспертизой. Чиновник пояснил, что такой проект стоит около 2 млн рублей, но на получение денег рассчитывать не стоит. Поэтому в обозримом будущем асфальтового покрытия там не появится.

«Мы всё отправляем на восстановление транзитных улиц, где ходит транспорт, потому что весна была ужасная — все дороги разбиты в прах после зимовки, а дождливая весна не давала работать», — говорит Горбанин, добавляя, что «весеннюю и осеннюю распутицу никто не отменял на грунтовых дорогах».

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что в 2018 году на ремонт сельских дорог в рамках программы развития сельского хозяйства из бюджета Омской области направят 408 млн рублей. За счёт областной поддержки в регионе планируют отремонтировать более 300 тыс. кв. м сельских дорог. Тогда же областные власти объявили, что в 2018 году из областного и федерального бюджетов планируется направить 500 млн рублей на строительство подъездных путей к 13 сельским населённым пунктам региона.

Читайте также: В Омске чиновник обвинил в ДТП хорошие дороги