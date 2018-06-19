Сана, 19 июня, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Повстанцы хуситы, контролирующие большую часть в Йемене, продолжают получать припасы из порта в городе Ходейда, сообщает 19 июня Al Arabia.

Cairoportal.com Хуситы. Йемен

В настоящее время хуситы ведут тяжелые бои с арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, вторгшейся в страну в 2015 году по просьбе свергнутого президента Мансура Хади.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. За период непрекращающихся боев страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы, также значительно активизировались террористические организации.