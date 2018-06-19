Владимир, 19 июня, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Во Владимире вынесен приговор в отношении членов преступной группы, которые помогали предпринимателям уходить от налогов и обналичивали деньги, сообщила 18 июня пресс-служба прокуратуры региона.

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В суде было доказано, что члены преступной группы создали компании, через счета которых обналичивали деньги клиентов. Стоимость услуг составляла 5% от суммы денег, снятых со счетов, и 1% от денег, которые ушли на счета других компаний. С 2012 по 2015 год группировке удалось вывести на счета подконтрольных фирм примерно 416 млн рублей. Еще 193,5 млн рублей они сняли наличными и передали клиентам.

«В результате осуществления незаконных банковских операций членами организованной преступной группы получен доход в особо крупном размере на общую сумму более 14 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Реальный срок получил только организатор преступной группы. Он осужден на пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд обязал его выплатить штраф в 500 тыс. рублей. Другие фигуранты получили условные сроки от двух до четырех лет и штрафы в размере от 150 тыс. до 400 тыс. рублей. Один участники группы амнистирован.