В России — седьмой день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 20 июня, матчи мундиаля пройдут в Москве, Ростове-на-Дону и Казани. Португалия — Марокко (Москва, стадион Лужники, 15:00) Уругвай — Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону, Ростов Арена, 18:00) И. Р. Иран — Испания (Казань, Казань Арена, 21:00)

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:15 20.06.2018 Результаты матчей за 19 июня: Колумбия — Япония 1:2. Польша — Сенегал 1:2. Россия — Египет 3:1.

08:17 20.06.2018 Сборная Китая не участвует в чемпионате мира. Но в Россию приехали около 100 тыс. болельщиков из этой страны. Подробно: Китайцы едут на ЧМ-2018 болеть за другие сборные и тратить деньги — СМИ

08:22 20.06.2018 Главным событием вчерашнего футбольного дня стала вторая победа сборной России, что обеспечило ей выход в плей-офф турнира. По итогам матча главный тренер сборной Египта Эктор Купер признал, что его команда поплатилась за плохой отрезок во втором тайме, а его визави Станислав Черчесов не стал называть следующие турнирные задачи сборной России. Эктор Купер, главный тренер Египта: «Мы провели хороший первый тайм, но немного не хватило удачи, чтобы реализовать свои моменты. А вот во втором тайме случился отрезок длиной в 10−15 минут, когда мы действовали очень плохо, допускали ошибки в обороне и поплатились за это. В целом я доволен самоотдачей ребят, они сделали все, что смогли». Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Главное, победили и порадовали болельщиков. В игре самое главное — повторять задуманное. В конце концов соперник не добежит, а мы используем момент. Сегодня Египет после пропущенного мяча стал нервничать, торопиться. Сейчас задача-максимум — прилететь в Новогорск, выспаться, завтра провести еще одну тренировку и еще раз выспаться». Артем Дзюба, нападающий сборной России: «Сыграли супер. Все футболисты сегодня бились на каждом участке поля. Мы не отдали Египту ни сантиметра, сдержали Салаха и победили заслуженно. Мы красавцы! Вся страна, думаю, счастлива. Гуляй, Россия! Наслаждайся! Всем спасибо за поддержку». (Официальный сайт ЧМ-2018)

08:22 20.06.2018 Победа сборной России остаётся одной из главных тем дня. Блестящую игру активно комментируют, в том числе и руководители регионов. «Ура-а-а! Вот это и есть наш характер! Позади родина, отступать некуда! Победили египтян со счётом 3−1. Нас не догонят!» — написал глава Тувы Шолбан Кара-оол поздно ночью 20 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Подробно: «Вот это и есть наш характер»: глава Тувы о победе сборной России

08:24 20.06.2018 Немало добрых слов досталось игрокам, которые обеспечили победу сборной России. Особое внимание — главному тренеру сборной Станиславу Черчесову. О нём восхищённо говорят, что он просто космос. Подробно: «Ты просто космос, Стас!» — уральцы о победе сборной России

08:36 20.06.2018 Матч чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными России и Египта из-за сбоев у провайдеров не смогли посмотреть сотни томских болельщиков. Читайте подробнее: Сбой у провайдеров помешал смотреть матч Россия — Египет сотням томичей

08:48 20.06.2018 Самое главное сейчас, после двух побед сборных России на чемпионате мира — не хвалить её тренеров и игроков. Это очень важно. Потому что именно критика сборной и помогла ей победить в двух матчах подряд. К слову, впервые. Так считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Иначе футбольная сказка закончится, пишет он в материале «Не хвалите сборную Россию!» Критикуйте сборную России, но конструктивно — пусть на матч с Уругваем, который состоится 25 июня в 17:00 в Самаре, российские футболисты выйдут предельно злыми. Тогда у нас есть шансы. Читайте также: Не хвалите сборную Россию!

08:52 20.06.2018 Нарушений общественного порядка при проведении матча Россия — Египет не допущено, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Читайте подробнее: Полиция не нашла нарушений во время матча Россия-Египет

09:14 20.06.2018 Рекордные показатели количества зрителей на стадионе «Санкт-Петербург» стали предметом для гордости петербургских чиновников, курировавших строительство арены. Читайте также: В Смольном гордятся новым рекордом стадиона «Санкт-Петербург»

09:19 20.06.2018 Матч Россия — Египет произвел двоякое впечатление на главу комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня. «Матч оставил двоякие чувства: большой общей радости и переживаний за игру отдельных игроков», — отметил Дегтярев. Читайте также: Дегтярев: Матч Россия-Египет оставил двоякие чувства

09:19 20.06.2018 Капитан египетской сборной по футболу вратарь Эссам Эль-Хадари принес извинения народу своей страны за поражение в матче с Россией, передает издание beIN Sports. Читайте подробнее: Вратарь сборной Египта извинился за поражение в матче с Россией

09:23 20.06.2018 Сборная команда Перу уже прилетела в Екатеринбург. Днём 20 июня ожидается прибытие сборной Франции. Матч между ними пройдёт 21 июня. Читайте подробнее: Сборная Перу прибыла в Екатеринбург

09:25 20.06.2018 Олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин обратился к Артёму Дзюбе после победы России над Египтом, написав: «Парни, вы лучшие! Красавцы! Артём, ты — король! С меня лыжи!» Об этом: Биатлонист Шипулин назвал Дзюбу королём

09:31 20.06.2018 Глава Чечни Рамзан Кадыров после победы сборной России в матче с Египтом пошутил, что он тут «не при делах», это заслуга российских футболистов, их профессионализм и «конечно же, наша вера в их победу!» Читайте также: Кадыров про победу сборной России в матче с Египтом: Я тут не при делах!

09:33 20.06.2018 «Даже когда все против нас, мы можем стать первыми», — гласит один из лозунгов видео, опубликованного Российским футбольным союзом (РФС) в поддержку сборной России. Читайте также: Меняйся, как Головин — РФС подбодрила фанатов мотивирующим видео

09:35 20.06.2018 Глава Чечни пообещал встретить сборную Египта после игры с Россией национальным чеченским блюдом жижиг-галныш. Если российская сборная выиграет, то качество блюда будет высоким, пообещал Кадыров. Ну, а если проиграет, то средним, пошутил чеченский лидер перед матчем. Читайте также: Кадыров угостит египетскую сборную чеченским блюдом жижиг-галныш

09:44 20.06.2018 Игрока сборной Аргентины Лионеля Месси в России ценят выше, чем футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду, следует из данных о продажах товаров через доску объявлений «Юла». Читайте также: У футболиста Месси в России больше фанатов, чем у Роналду

09:47 20.06.2018 Сборная Германии по футболу уже в Сочи. Фотографии появились на официальной странице команды в Twitter вечером 19 июня. 23 июня немецкой сборной предстоит второй матч в группе, со сборной Швеции. Об этом: Сборная Германии прилетела в Сочи

09:52 20.06.2018 Российский пианист Денис Мацуев поделился бурной радостью от победы сборной России в матче с командой Египта. Читайте подробнее: Мацуев поделился бурной радостью от победы сборной России

10:14 20.06.2018 Полузащитник сборной Англии Деле Алли пройдёт медицинское обследование после травмы бедра, полученной в матче с Тунисом. Об этом: Полузащитник сборной Англии пройдёт обследование после травмы

10:14 20.06.2018 Фан-зона в Екатеринбурге пережила настоящий наплыв болельщиков. На матче Россия — Египет» в ней побывали порядка 50 тыс. человек, заявил директор ЦПКиО им. В. В. Маяковского Роман Шадрин. Подробности в материале: «Думали, фан-зона треснет»: рекорд на матче Россия — Египет в Екатеринбурге

10:23 20.06.2018 Пианист Денис Мацуев эмоционально отреагировал на победу футбольной сборной России над соперниками из Египта. За команду он болел вместе с актером Михаилом Боярским. «Я вам что говорил! Михаил Сергеевич, браво! Мы в 1/8 финала! Впервые за 32 года!» — прокричал на камеру Мацуев. Об этом: Мацуев сорвал голос, радуясь победе российской сборной

10:24 20.06.2018 Отец полузащитника сборной России по футболу Александра Головина рассказал итальянским СМИ, что сын принялся за изучение английского языка и надеется сыграть «на новом уровне». Читайте также: СМИ: футболист сборной России Александр Головин начал учить английский

10:33 20.06.2018 На проходящем чемпионате мира по футболу болельщики увидят много сюрпризов, так как футбол такого уровня непредсказуем. Об этом заявил главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес. По словам Табареса, дебют на ЧМ-2018 для его подопечных оказался сложным. «У каждой команды есть сильные и слабые стороны, мы ожидаем сложного матча, нужно быть готовым ко всему. Мундиаль — это большой всемирный праздник футбола, и его матчи коренным образом отличаются от любых других», — сказал тренер. Оскар Табарес не отрицает, что сборная Уругвая — достаточно серьёзный соперник для любой команды. «Никто не ставит под сомнение ничей потенциал, но иногда бывает, что штанга то слишком далеко, то она слишком широкая», — отметил наставник уругвайцев. Читайте также: «На этом ЧМ мы увидим много сюрпризов» — Оскар Табарес

10:48 20.06.2018 Игроки сборной Уругвая провели первую тренировку на «Ростов Арене», которая в 18:00 примет матч ЧМ-2018. Отвечая на вопросы журналистов, голкипер уругвайской команды Фернандо Муслера отметил игру защитников его национальной сборной, которая вселяет спокойствие. Вратарь уверен, что его коллеги по команде — лучшие в мире. По словам вратаря, сборная Саудовской Аравии — неплохая команда, и против уругвайцев они выложатся на 100%. Читайте подробнее: «Моя фамилия будет вписана в историю уругвайского футбола» — Муслера

10:50 20.06.2018 Нападающий российской сборной Артем Дзюба установил два рекорда чемпионата мира по футболу во время матча с Египтом. Форвард 55 раз вступал в единоборства с соперниками и в 23 случаях оказался победителем. Подробности в материале: На счету Дзюбы два рекорда ЧМ после матча с Египтом

10:52 20.06.2018 Болельщики сборной Японии убрали за собой мусор с трибун после матча с командой Колумбии. Подробности в материале: Японские болельщики убрали за собой мусор после матча с Колумбией

10:53 20.06.2018 Сборная России стала приятным сюрпризом домашнего чемпионата, показывая хороший и результативный футбол, который принес ей восемь голов в двух первых матчах и шесть очков, необходимых для выхода в плей-офф. Эта хозяйка мундиаля не увидит свое имя в «черном списке» организаторов, которые прощались с первенством уже на групповом этапе. Начиная с 1950 года, когда был окончательно установлен групповой этап, только два организатора чемпионата мира не прошли в плей-офф. Об этом: AMNA: Сборная России не попала в «черный список» хозяев мундиаля

11:00 20.06.2018 Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что команда Станислава Черчесова выполнила задачу минимум на ЧМ-2018. Читайте также: Газзаев об игре сборной России: «Задача минимум решена»

11:06 20.06.2018 Болельщики сборной Японии оказались не единственными, кто убрал за собой мусор после матча. Фанаты из Сенегала также решили не оставлять трибуны грязными. Об этом: Фанаты из Сенегала прибрались на трибунах после матча с Польшей

11:08 20.06.2018 «В центре столицы они танцевали и пели «Катюшу»: Греческое СМИ поделилось впечатлениями о том, как российские болельщики празднуют победу над Египтом. Подробности в материале: «Катюша» и танцы на улицах Москвы: «Даже иностранцы кричат за Россию!»

11:43 20.06.2018 Почетный председатель Японской ассоциации футбола принцесса Хисако Такамадо посетила в Мордовии объединенный краеведческий музей им. Воронина, где ознакомилась с культурой и традициями народов, проживающих на территории республики Читайте подробнее: Японскую принцессу Такамадо познакомили с культурой Мордовии

11:45 20.06.2018 Игра сборной России против команды Египта привлекла к экранам телевизоров около 2,5 млн жителей Москвы, об этом свидетельствуют данные Mediascope. Подробности в материале: Футбольный матч Россия-Египет смотрели около 2,5 млн москвичей

11:49 20.06.2018 Отличную атмосферу создали болельщики Уругвая накануне матча с Саудовской Аравией: они верят в чемпионство и говорят, что футбол для них — не спорт, как для других стран, а страсть, часть культуры и сама жизнь. Подробности в материале: «Не спорт, а жизнь и страсть»: уругвайцы готовятся к сегодняшнему матчу

11:54 20.06.2018 Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов чемпионата мира по футболу с самым вкусным стрит-фудом. Подробности в материале: Уличная еда в Санкт-Петербурге оказалась самой вкусной

12:11 20.06.2018 Бывший тренер российской сборной Леонид Слуцкий не будет комментировать матчи мундиаля на «Первом канале» из-за прекращения контракта. Комментатор взял на себя обязательства по освещению матчей до 20 июня 2018 года. Об этом: Без комментариев: названа причина ухода Слуцкого с «Первого канала»

12:13 20.06.2018 Роберто Манчини считает, что чемпионат мира 2018 года выиграет сборная Бразилии. Тренер итальянской сборной полагает, что выводов по первым матчам делать не нужно: они всегда трудные, и он считает, что на мундиале возможны сюрпризы. Об этом: Тренер сборной Италии верит в победу бразильцев. Но готов к сюрпризам

12:16 20.06.2018 В фан-зоне Екатеринбурге матч между сборными России и Египта смотрели десятки тысяч человек. Победа нашей сборной усилила и без того праздничную атмосферу. Подробности в материале: Екатеринбург на матче «Россия — Египет»: фоторепортаж Фото: Алексей Колчин © ИА REGNUM

12:20 20.06.2018 Футболисты сборной Англии провели тренировку в бассейне, где плавали верхом на надувных единорогах. Об этом: Футболисты сборной Англии покатались на надувных единорогах

12:26 20.06.2018 Хамовнический суд Москвы оштрафовал гражданина Украины, который выбежал на поле стадиона «Лужники» во время матча-открытия ЧМ-2018. Подробности в материале: Гражданина Украины оштрафовали за выход на поле во время матча ЧМ-2018

12:27 20.06.2018 В Сочи болельщики и журналисты могут освоить приготовление чурчхелы и игру на балалайке в период проведения мундиаля. В городе каждый день работают десять интерактивных площадок, в том числе фан-зона чемпионата мира. Читайте также: Чурчхела и балалайка: в Сочи болельщиков ЧМ ждут на мастер-классах

12:40 20.06.2018 После завершения матча Россия — Египет на стадионе «Санкт-Петербург» собрано 330 кубометров мусора. Когда здесь же играли Марокко и Иран, болельщики оставили после себя около 500 кубометров отходов. Читайте также: Болельщики матча Россия-Египет намусорили меньше, чем ожидали в Петербурге

12:58 20.06.2018 «Отступают санкции, отступают конфликты, проблемы, которые есть на планете Земля», — сказал глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, делясь своими впечатлениями от чемпионата мира по футболу. Об этом: Спикер ЗС Петербурга призвал российскую сборную решить мировые проблемы

13:20 20.06.2018 Московский городской транспорт справился с перевозкой болельщиков в день второго матча чемпионата мира на стадионе «Спартак» 19 июня. Об этом заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов. Всего после завершения встречи общественный транспорт перевез 42,7 тыс. человек: 39 тыс. болельщиков уехали на метро и пригородных электричках, 2,7 тыс. человек — на бесплатных шаттлах S3 и S4, услугами аккредитованных такси воспользовались 1050 пассажиров. Подробности в материале: В Москве заявили, что транспорт справляется с натиском болельщиков ЧМ-2018

13:24 20.06.2018 Волонтёр чемпионата мира взял микрофон и исполнил национальный гимн Швеции, когда футболисты шведской команды проводили тренировку. Читайте также: Волонтёр ЧМ-2018 спел гимн Швеции во время тренировки команды

13:32 20.06.2018 Станция метро «Новокрестовская» у стадиона на Крестовском острове Петербурга после завершения матча Россия — Египет приняла 29,5 тысяч пассажиров. Читайте подробнее: Станция метро у арены «Санкт-Петербург» приняла почти половину всех фанатов

13:34 20.06.2018 Президенту России Владимиру Путину не удалось посмотреть матч ЧМ-2018 Россия — Египет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам. Читайте также: Песков: Путин не смотрел матч Россия — Египет

13:49 20.06.2018 Победа сборной России по футболу в матче с командой Египта оказалась настолько впечатляющей, что после нее невозможно было заснуть, заявил 20 июня журналистам бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер. Подробности в материале: Экс-президент ФИФА признался, что не смог заснуть из-за победы сборной РФ

13:54 20.06.2018 Болельщики в Ростове-на-Дону поздравили защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдссона, выступающего за «Ростов», с днём рождения. Подробности в материале: Ростовские болельщики поздравили с днём рождения защитника сборной Исландии

13:57 20.06.2018 Футболисты сборной Франции 20 июня прибыли в Екатеринбург, где у них 21 июня состоится матч с перуанской командой, прилетевшей на Урал накануне. Читайте подробнее: В Екатеринбург на матч с Перу прилетела французская сборная

14:02 20.06.2018 У стадиона «Лужники» в Москве собираются болельщики. Сегодня играют Португалия — Марокко. Матч начнётся в 15:00. Фото: Корнева Екатерина

14:05 20.06.2018 Футбольные площадки для болельщиков, оборудованные напротив ЦУМа. Фото: Ясмин Бани Одех

14:06 20.06.2018 Символика ЧМ в Москве. Фото: Ясмин Бани Одех

14:19 20.06.2018 Депутат Госдумы, экс-тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев («Справедливая Россия») констатировал провал работы пропаганды зарубежных СМИ, выступавших против проведения чемпионата мира в России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня. «Как мы видим, шлейф информационных нападок, который тянулся на страницах британских газет еще с 2010 года, когда мы получили право на проведение ЧМ, был исключительно пропагандой. Но она провалилась, и это подтверждает публикация в одном из ведущих британских изданий, где подчеркивается тот факт, что Россия — отличное место для проведения мундиаля», — отметил Газзаев. Читайте подробнее: Газзаев: Британская пропаганда против ЧМ-2018 по футболу провалилась

14:23 20.06.2018 В Санкт-Петербурге купол Дома Зингера на Невском проспекте окрасили в цвета российского флага в честь победы сборной России в матче с Египтом. Читайте также: Купол Дома Зингера в Санкт-Петербурге окрасили в цвета российского флага

14:24 20.06.2018 В Волгограде разгорается первый крупный скандал, связанный с чемпионатом мира по футболу. Во время матча Англия — Тунис игроков на поле должны были выводить воспитанники реабилитационных центров — сироты, дети из малообеспеченных семей. Но оказалось, что руководство одного из них фиктивно зачислило сына сотрудника в группу для детей из малообеспеченных семей, чтобы тот смог принять участие в матче. Подробности: В Волгограде поддельный сирота вывел футболистов на матч Чемпионата мира

14:51 20.06.2018 Стадион «Лужники». Москва. Болельщики из Марокко возле павильона 1В настраиваются на игру! Фото: Корнева Екатерина

14:53 20.06.2018 В Волгоград на матч между сборными Исландии и Нигерии прибудет около 20 дополнительных рейсов с болельщиками. Об этом: В Волгоград прибудет 20 дополнительных рейсов на матч Исландия — Нигерия

14:57 20.06.2018 Возможный выход сборных России и Португалии в плей-офф чемпионата мира по футболу — 2018 и встреча на одном из российских стадионов не должна помешать отношениям двух стран, заявил президент России Владимир Путин, приветствуя своего португальского коллегу Марселу Ребелу де Соузу. Читайте подробнее: Встреча России и Португалии в 1/8 ЧМ-2018 не помешает отношениям — Путин

14:59 20.06.2018 Все иностранные гости, болельщики, которые приехали на чемпионат мира, получили прививку от русофобии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР). «Мы сегодня живём в медиаобществе, где господствуют СМИ и социальные сети. Я считаю, что благодаря чемпионату мира, сотням тысяч отзывов счастливых иностранных гостей, нам удастся переломить отношение к России, в том числе и со стороны западных элит», — отметил парламентарий. Подробности в материале: Глава комитета Госдумы: Гости ЧМ получили прививку от русофобии

15:02 20.06.2018 Как считает автор ИА REGNUM Платон Беседин, ничто сегодня не помешает сборной Португалии обыграть сборную Марокко. Но игра португальцев слишком зависит от Криштиану Роналду и пришло время россиянам сыграть на этом. Читайте также: Пришло время дразнить португальцев Роналду

15:11 20.06.2018 Горечь поражения — а это неизбежно на чемпионатах мира по футболу — присутствует в случае проигрыша той или иной команды, но это не нарушает общую атмосферу праздника, заявил 20 июня президент России Владимир Путин на встрече с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой. По словам Путина, организаторы очень довольны тем, как проходит ЧМ-2018, и очень благодарны всем спортсменам, тренерам и фанатам сборных разных стран, сообщается на сайте Кремля. Читайте подробнее: Путин: Проигрыши на ЧМ-2018 не нарушают атмосферу праздника

15:15 20.06.2018 Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) указал журналистам на то, что их сообщения сопровождают его фото, а не фото экс-тренера сборной России по футболу, его тёзки, также Леонида Слуцкого. «Это уже не первый случай, когда журналисты путают Слуцкого-тренера и Слуцкого-депутата. И не только журналисты, кстати говоря: помню, как после одного из поражений нашей сборной телефон в моей приемной буквально разрывался от звонков возмущенных болельщиков», — указал парламентарий. Читайте подробнее: Слуцкий-депутат жалуется на путаницу и хочет познакомиться со Слуцким

15:26 20.06.2018 Криштиану Роналду забил марокканцам уже на четвёртой минуте матча. И с четырьмя голами — магия цифр! — стал лучшим бомбардиром чемпионата, говорит автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром европейских сборных

15:29 20.06.2018 России победа в футбольном матче над Египтом была нужна как победа отцам и дедам в битве на Курской дуге. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил на пленарном заседании депутат Госдумы Николай Иванов (КПРФ) «Мы радуемся вместе со всей страной победе нашей сборной на чемпионате мира. Россия соскучилась по победам. Нам победа эта была нужна как нашим отцам и дедам 75 лет назад на Орловско-Курской дуге», — заявил Иванов. Читайте подробнее: Депутат Госдумы сравнил победу в футболе с победой на Курской дуге

15:44 20.06.2018 Московский стадион «Лужники» — один из лучших в мире по скорости освобождения трибун. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Можно порадоваться, чего уж. Бонус — в «лужниковскую» копилку! Матчи, прошедшие на этом стадионе, действительно, запомнились шикарной атмосферой, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: «Лужники» ставят рекорды

15:47 20.06.2018 Тренировать сборную Египта по футболу после окончания чемпионата мира — 2018 будет другой иностранный специалист, пишет 20 июня газета «Аль-Яум ас-Сабиа» со ссылкой на решение Египетской ассоциации футбола. Об этом: Футбольная ассоциация Египта назначит иностранца на пост тренера сборной

15:50 20.06.2018 В Хамовническом районе Москвы в связи с проведением чемпионата мира изменилась схема движения автотранспорта. 20 июня проезд для автолюбителей закрыт по Новодевичьей, Ростовской и Саввинской набережным, а также по Лужнецкому проезду. Также будут закрыты съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе стадиона «Лужники» на улице Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект. Такие ограничения будут действовать во все дни мирового первенства — 19−20, 25−26, 30 июня и 1, 10−11, 14−15 июля. А съезд с внешней стороны (ТТК) на Новодевичью набережную закроют на весь период проведения мирового первенства. Читайте также: Из-за ЧМ изменена схема движения транспорта в Хамовническом районе Москвы

15:53 20.06.2018 На матч между командами Уругвая и Саудовской Аравии, который пройдёт сегодня, 20 июня, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону продано почти 42 тысячи билетов, причём более половины из них приобрели иностранные болельщики. Всего спортивная арена способна вместить 45 тыс. зрителей. Читайте также: Матч сборных Уругвая и Саудовской Аравии соберёт почти полный стадион

16:50 20.06.2018 После победы сборной России над командой Египта в Законодательном собрании Петербурга впервые с момента избрания на трибуну вышел депутат от ЛДПР, футболист Виктор Сысоев, сын лыжницы Любови Егоровой, представляющей здесь же «Единую Россию». «Это было великолепно», — сказал молодой депутат о вчерашнем матче и представил законопроект. Читайте также: Чудеса мундиаля: в Петербурге депутат-футболист впервые вышел на трибуну

16:52 20.06.2018 Фан-зона в Москве во время матча Португалия — Марокко. Фото: Корнева Екатерина

17:00 20.06.2018 Стадион «Лужники» принял третий матч чемпионата мира по футболу. Итог — победа сборной Португалии и лично Криштиану Роналду, который, как сообщало ИА REGNUM, стал лучшим бомбардиром европейских сборных. Остроты матчу добавила драка марокканских и русских болельщиков, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Криштиану Роналду обыграл марокканцев

17:29 20.06.2018 Вратать Туниса Муэз Ассен не сможет помогать команде в оставшейся части мирового футбольного первенства и вернется во Францию для восстановления. Ассен провел на полях мундиаля 16 минут в одной игре и был вынужден отправиться на замену после столкновения с полузащитником англичан. Читайте подробнее: После 16 минут на поле для вратаря Туниса мундиаль закончен

17:30 20.06.2018 Стадион «Ростов Арена» принимает первых болельщиков матча Саудовская Аравия — Уругвай. Уже известно, что главный спортивный объект ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону будет заполнен под завязку — практически все билеты на футбольный поединок раскуплены. Перед тем, как попасть на стадион, фанаты с удовольствием фотографируются с иностранными поклонниками футбола. Правда, не всем гостям южной столицы приходится по душе изнуряющая жара, которая установилась в городе-миллионнике. Многие жалуются на отсутствие тени, но отмечают, что это не омрачит впечатления от футбола. Читайте также: «Ростов Арена» принимает болельщиков матча Саудовская Аравия — Уругвай

18:03 20.06.2018 На главном спортивном объекте ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону прозвучал стартовый свисток. Это означает, что футбольная баталия между сборными Уругвая и Саудовской Аравии начался. Ранее были объявлены стартовые составы на матч. Так, цвета национального флага Уругвая защищают Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, К. Родригес, Санчес, Весино, Бентанкур, Кавани, Суарес. В составе сборной саудитов — Аль-Овайс, Аль-Шахрани, У. Хавсави, Аль-Булайхи, Аль-Бурайк, Аль-Фарадж, Бахебри, Аль-Джассим, Отайф, Аль-Доссари, Аль-Муваллад. Главным арбитром матча назначен французский судья Клеман Тюрпен. Помогать ему будут также французы Николя Дано и Сириль Грингор. Резервным судьёй назначен панамец Джон Питти, а резервным ассистентом — панамец Габриэль Виктория. Об этом: На «Ростов Арене» дан стартовый свисток

18:03 20.06.2018 Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) предложил сделать выходным день, когда пройдет плей-офф чемпионата мира по футболу — при одном условии. «Выходной день в случае выхода из группы с первого места? Конечно, если сборная России выйдет с первого места, там как раз перед 1/8 финала будет день отдыха официально для всех футболистов. Вот можно было бы сделать для россиян этот день выходным в честь подобного события», — заявил Лебедев журналистам.

18:04 20.06.2018 Саудовская Аравия — самая слабая сборная на чемпионате мира по футболу в России. Есть ещё Панама. Но панамцы чуть сильнее. В первом раунде группы А саудовцы проиграли сборной России со счётом 0:5. Не помогла и командировка лучших игроков Саудовской Аравии в испанский чемпионат, говорит автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Вернётся ли сборная Саудовской Аравии домой после матча с Уругваем?

18:30 20.06.2018 Форвард испанской «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес открыл счёт в матче ЧМ-2018 с командой из Саудовской Аравии. Уругвайский нападающий отправил мяч в ворота соперников на 23-й минуте. Стоит отметить, что матч с саудитами для уругвайца является знаменательным — футбольная баталия за национальную команду для Суареса 100-я по счёту. Об этом: Суарес открыл счёт в матче ЧМ-2018 на «Ростов Арене»

18:41 20.06.2018 Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев может успеть вернуться в состав команды до начала плей-офф футбольного мирового первенства, сообщается 20 июня на странице сборной России в Twitter. Отмечается, что у травмированного спортсмена наблюдается положительная динамика восстановления, поэтому возможно его возвращение в команду до начала плей-офф чемпионата мира по футболу. «Продолжает восстановление после травмы Дзагоев. Отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф», — указано в сообщении. Как сообщало ИА REGNUM, полузащитник российской сборной по футболу Алан Дзагоев получил травму ноги в ходе стартового матча чемпионата мира против сборной Саудовской Аравии. Напомним, матч прошел 14 июня и завершился победой российской команды со счетом 5:0.

18:43 20.06.2018 Срок подачи заявок на аккредитацию в городские пресс-центры для освещения чемпионата мира по футболу будет продлён как для российских, так и зарубежных журналистов. Об этом 20 июня заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заявку можно будет подать до 11 июля 2018 включительно. Она отметила, что данное решение было принято в связи с повышенным интересом со стороны СМИ. Читайте подробнее: В России продлят сроки аккредитации для СМИ на ЧМ-2018 до 11 июля

18:57 20.06.2018 Пока Россия праздновала победу своей сборной над командой Египта на стадионе «Санкт-Петербург», в суд поступило уголовное дело о хищениях при строительстве этого стадиона, ранее известного как «Зенит-арена». В этом обвиняется бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, курировавший «стройку века». Читайте подробнее: В суд передали дело о хищениях при возведении стадиона «Санкт-Петербург»

19:24 20.06.2018 Сборная Аргентины, в составе которой легендарный Лионель Месси, прилетела в Нижний Новгород на матч со сборной Хорватии. По словам главного тренера команды Хорхе Сампаоли, тренировки на нижегородском стадионе у аргентинцев не будет. Также он отметил, что решение о стартовом составе пока не принято. В предстоящем матче сборная намерена сразу оказывать давление на хорватов, как и в матче с Исландией. «У меня есть опыт работы с хорватскими игроками. Среди них много выдающихся футболистов, которые играют в лучших лигах. Я их очень уважаю. Но я думаю, мы их победим», — надеется Сампаоли. Читайте также: Сборная Аргентины прибыла в Нижний Новгород на матч ЧМ-2018 с хорватами

19:39 20.06.2018 Сборные Франции и Перу готовятся к матчу в Екатеринбурге. Об этом: Сборные Франции и Перу готовятся к матчу в Екатеринбурге

19:53 20.06.2018 Столица Среднего Урала — Екатеринбург — очаровала иностранных болельщиков. Среди остальных одобрительные слова о городе произнесли и гости из Франции и Перу. Подробности в материале: Екатеринбург очаровал французских и перуанских болельщиков

20:03 20.06.2018 Единственный гол в матче Уругвай — Саудовская Аравия забил Луис Суарес. До ужаса предсказуемо. Суарес воспользовался ошибкой вратаря сборной Саудовской Аравии. Так он отметил свой сотый матч за сборную Уругвая, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Что может быть скучнее матча Уругвая и Саудовской Аравии?

20:19 20.06.2018 Главный тренер французской сборной Дидье Дешам дал оценку стадиону «Екатеринбург Арена». Отвечая на вопрос журналистов, он назвал её необычной. Французского тренера впечатлили выносные трибуны. Дешам предположил, что их установили для соответствия арены требованиям ФИФА, и назвал это решение оригинальным. Читайте также: Главный тренер сборной Франции оценил «Екатеринбург Арену»

20:27 20.06.2018 Сборная России по футболу вышла в плей-офф чемпионата мира 2018 года, сообщает 20 июня «Р-Спорт». По итогам матча, в котором сборная Уругвая одолела футболистов Саудовской Аравии во втором туре группового этапа ЧМ-2018, сборная России гарантированно выходит в плей-офф. Напомним, 20 июня сборная Уругвая в Ростове-на-Дону обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 1:0. Таким образом команды Египта и Саудовской Аравии, не набравшие ни одного очка, уже не смогут составить в групповом этапе конкуренцию футболистам России и Уругвая.

20:52 20.06.2018 В Калининграде готовятся ко второму матчу ЧМ-2018. Это будет игра между сборными Сербии и Швейцарии 22 июня. По данным региональных властей, на сегодня известно, что сербские болельщики приобрели порядка 3,5 тыс. билетов, а швейцарские — 2,5 тыс. билетов. Но эти данные, по словам вице-премьера Калининградской области Александра Рольбинова, эти цифры не совсем корректные. «Мы ожидали, что на первый матч чемпионата мира (Хорватия — Нигерия. — ИА REGNUM ) приедут около 4 тыс. хорватских болельщиков. Однако в действительности их было втрое больше», — сказал журналистам чиновник, уточнив, что несколько тысяч хорватов просто гуляли по городу.

21:13 20.06.2018 Сегодня Испания будет очень злой. Новый тренер испанцев Фернандо Йерро — новый для чемпионатов Европы и мира — хочет доказать, что он достойный наследник Висенте Дель Боске. Иран меж тем хочет совершить чудо и к трём очкам, заработанным после победы над Марокко, добавить очко, заработанное с испанцами. Тогда у иранцев появятся все шансы на выход из группы В, говорит автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Кто, если не Иран? Но — Испания

21:35 20.06.2018 Критика в адрес звезды мирового футбола и сборной Аргентины Лионеля Месси, не забившего важнейший пенальти в матче Исландией, задевает его до слез, как призналась призналась мать игрока Селия Куччиттини: «Первый, кто хочет победить, это он. Он действительно хочет завоевать кубок. Мы страдаем от критики, которую он принимает. Говорят, что ему ничего не нужно, что он играет в сборной только для выполнения обязательств, но это неправда. Если бы вы видели того Лео, которого знаем, его боль и его слезы, вы бы изменили мнение». Об этом: «Боль и слезы»: Мать Месси рассказала о его реакции на проигрыш

21:56 20.06.2018 После первого тайма Иран держится в битве с Испанией. Вратарь иранцев Алиреза Беиранванд — выговорит не каждый российский комментатор — мечется в воротах с таким лицом, словно играет в финале чемпионата мира. Стопроцентных голевых моментов в матче нет, но тем не менее игра держит в максимальном напряжении, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: После первого тайма Иран держится в битве с Испанией

22:24 20.06.2018 В матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Ирана испанцы смогли забить пока только один мяч. Автор ИА REGNUM Платон Беседин следит за игрой. Читайте подробнее: Испанцы всё-таки вышли вперёд в матче с Ираном

23:03 20.06.2018 Иран достойно проиграл испанской сборной по футболу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Автор ИА REGNUM Платон Беседин напоминает, что у Ирана ещё сохраняется шанс выйти из группы, но для этого сборной Исламской республики надо победить сборную Португалии, а это маловероятно. Подробности в материале: Иран проиграл Испании, но Иран был хорош

23:27 20.06.2018 Автор ИА REGNUM Платон Беседин выяснил, почему сборная Египта во главе с Мохамедом Салахом не смогла одолеть сборную России. Подробности в материале: Так вот почему был плох Египет в матче с Россией?

01:01 В Иране по случаю матча ЧМ-2018 против сборной Испании впервые с 1979 года на футбольную арену были допущены женщины. Тысячи болельщиков наблюдали трансляцию матча на крупнейшем в Тегеране стадионе «Азади». Читайте также: В Иране допустили женщин на стадион впервые за 40 лет

02:13 Федерация футбола Мексики выплатит штраф в размере $10 тысяч за поведение фанатов, скандировавших «кричалки» гомофобного содержания на матче против сборной Германии. Соответствующее решение вынесла Международная федерация футбола (FIFA) по итогам проведённого расследования. Читайте также: Федерация футбола Мексики оштрафована за гомофобию болельщиков на ЧМ-2018

03:35 Футбольная ассоциация Англии (FA) совместно с полицией расследует действия английских болельщиков, исполнявших песни антисемитского содержания и вскидывавших руки в нацистском приветствии в одном из баров Волгограда перед матчем против сборной Туниса. Представитель FA заявил, что ассоциация решительно осуждает действия фанатов. Об этом: Футбольная ассоциация Англии расследует нацистские песни фанатов на ЧМ-2018

07:36 Защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, что, по его мнению, было бы лучше встретиться с Португалией в 1/8 финала чемпионата мира. Об этом: Жирков рассказал, с кем лучше играть в 1/8 финала ЧМ-2018