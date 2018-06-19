Вашингтон, 19 июня, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа обещала главе компании Apple Тиму Куку, что не будет вводить дополнительные пошлины на ввоз в Соединённые Штаты производимых в Китае смартфонов компании. Об этом пишет 18 июня The New York Times.

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Однако, сообщает издание, руководство Apple больше обеспокоено тем, что китайские власти могут в качестве ответных мер на торговую войну со стороны США включить свой бюрократический аппарат и инициировать задержки готовой продукции Apple на территории КНР.

Отмечается, что автомобили американского производителя Ford уже начали сталкиваться с задержками в китайских портах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня пресс-служба министерства коммерции Китая обвинила США в развязывании торговой войны между странами. Ранее было опубликовано заявление Дональда Трампа о том, что американские пошлины могут расшириться на импорт из Китая в размере $200 млрд.

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