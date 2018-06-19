Тверь, 19 июня, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Художественное и эстетическое образование детей и подростков в Тверской области должно оставаться максимально доступным. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя на заседании правительства региона 19 июня, где обсуждались вопросы господдержки одарённых детей и талантливой молодёжи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал формирование целостной системы поддержки творческих способностей детей мощным ресурсом развития нашей страны. В Тверской области поддержка одарённых молодых людей в сфере искусства является одним из ключевых направлений работы», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось, сегодня на территории Тверской области работает более 60 детских школ искусств и музыкальных школ, в них занимаются почти 15,6 тыс. воспитанников. В учреждениях дополнительного образования в регионе в целом занимаются 14,2% от всех детей и подростков — этот показатель на 1,2% выше, чем в среднем по Центральному федеральному округу. Также в регионе есть три профессиональных образовательных учреждений, в них учатся 614 человек. Более 60 будущих педагогов проходят обучение в Тверском госуниверситете по направлениям «Музыкальное образование», «Изобразительное искусство».

Игорь Руденя подчеркнул, что для повышения эффективности раскрытия талантливых детей, их поддержки художественное и эстетическое образование детей должно быть максимально доступно, в том числе и для жителей отдаленных населенных пунктов.

«Это образование должно быть бесплатным. Мы выделяем достаточное количество средств на содержание подведомственных учреждений, ремонт, выполняем указы президента по заработной плате», — отметил губернатор.

Глава региона также дал поручение зампреду областного правительства Андрею Белоцерковскому и комитету по делам культуры региона при участии Совета муниципальных образований Тверской области провести в районах мониторинг ситуации с дополнительным образованием, проанализировать предоставление услуг в этих учреждениях.

Добавим, что в регионе активно поддерживают талантливых детей и подростков. Так, в 2017 году, по поручению Игоря Рудени в два раза, с 67 до 122, увеличено количество получателей стипендии и премии Губернатора Тверской области, стипендий им. Андреева и им. Лемешева. Также увеличены размеры выплат для одарённых детей. Организованы летний творческий лагерь, постоянно действующий пленэр «Времена года», проводятся мастер-классы с участием известных российских деятелей культуры и искусства. А талантливые дети и подростки регулярно представляют регион на общероссийском и международном уровне.