Лос-Анджелес, США, 19 июня, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Кинорежиссёр Сэм Мендес снимет фильм о Первой мировой войне, производством которого займется кинокомпания Стивена Спилберга Amblin Partners, об этом 18 июня сообщил портал /Film.

Британские военные на поле боя во время Первой мировой войны

На данный момент проект находится на ранней стадии, пока что нет никакой информации о том, что это будет за фильм и о чём он расскажет зрителю. Единственное что известно — события картины будут происходить в 1917 году, а дата премьеры назначена на декабрь 2019 года. Издание отмечает — выход картины на большие экраны, похоже, специально запланирован перед церемонией вручения премии «Оскар». Сам Мендес заявил, что над сценарием к фильму он работал более года.

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Напомним, последней работой Сэма Мендеса стал фильм «бондианы» «007: Спектр» с Дэниэлом Крейгом в главной роли. После этого режиссер взял трёхлетнюю паузу.