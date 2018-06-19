Ярославль, 19 июня, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова собирается выступить с инициативой разместить в городе урны в виде динозавров. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

Фото страницы Юлии Мироновой в Facebook Юлия Миронова

Народная избранница побывала в частном парке развлечений на проспекте Ленина, где увидела урны в виде вылупляющегося из яйца динозавра.

По мнению депутата, эти урны очень привлекательны, и ребенку гораздо интереснее предложить «покормить» динозавра фантиком от мороженного, чем предложить пройти до урны.

Мне кажется, что подобная идея размещения таких урн в детских зонах хороша. Пусть это будут не динозавры, а что-то другое, что ребенка в игровой форме приучит пользованию урной. Сегодня я впервые увидела эти урны и планирую выйти с инициативой во власть и предприятия, которые занимаются производством таких урн», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Юлия Миронова.

Депутат сообщила, что она к этому парку динозавров отношения не имеет, хотя хорошо знает его владельцев. Депутат планирует узнать реакцию ярославцев на свою новаторскую идею.