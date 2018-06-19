Москва, 19 июня, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Законопроект о включении положений санкционных резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН) в законодательство Российской Федерации, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

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Прежде всего, законопроектом устанавливается, что МИД России предоставляет тексты резолюций СБ ООН для официального опубликования в «Российской газете» и на официальном интернет-портале правовой информации в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем их размещения на русском языке на официальном интернет-портале ООН.

Кроме того, прописывается, что МИД России информирует органы власти и организации о принятии резолюций СБ ООН в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем их принятия.

При этом федеральные органы исполнительной власти могут принимать во взаимодействии с МИД России собственные нормативные правовые акты для выполнения резолюций СБ ООН.

Устанавливается, что МИД России будет информировать федеральные органы исполнительной власти и иные органы власти и организации об изменениях принудительных мер, которые осуществляются в соответствии с резолюциями СБ ООН.

«Необходимость в информировании президентом Российской Федерации о ходе применения таких мер отсутствует», — считают авторы.