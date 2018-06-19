Москва, 19 июня, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Поскольку инфляция в России находится на уровне в 2,5%, повышение ставки НДС с 18 до 20% в 2019 году произойдёт без существенных сложностей, заявила в ходе пленарного заседания Госдумы председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает 19 июня корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В ходе отчёта о деятельности Центрального банка РФ в Госдуме Набиуллина подчеркнула, что повышение НДС до 20% добавит к инфляции 1 процентный пункт.

«Сейчас, когда инфляция находится на уровне 2,5%, мы сможем с большой вероятностью достаточно спокойно пройти момент изменения ставки НДС», — сказала руководитель регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, в опубликованном 18 июня докладе регулятора о денежно-кредитной политике говорится о том, что ЦБ РФ прогнозирует ускорение инфляции в конце 2018 года до 3,5−4%, а в 2019 году — до 4−4,5%.

Читайте также: Банк России предупредил о повышении инфляции к концу 2018 года