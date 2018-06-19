Москва, 19 июня, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Золотовалютные резервы нужны для того, чтобы защитить экономику России от внешних рисков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Золотовалютные резервы нужны для того, чтобы защитить нашу экономику от внешних рисков, в том числе и (пресечь) появление рисков финансовой стабильности, защитить рубль, обеспечить импорт — потому что импорт оплачивают другой валютой, и золотовалютные резервы хранятся в резервных валютах», — заявила Набиуллина.

По её словам, если потратить эти ресурсы на внутренние цели, «то они не будут уже золотовалютными резервами».

«Мы считаем, что в нынешних условиях в стране, чтобы чувствовать себя устойчиво, нужен необходимый уровень золотовалютных резервов, а мы проводим политику, чтобы они надёжно хранились и были надёжно диверсифицированы. Оцениваем все риски: финансовые, экономические, геополитические, — принимая решение о размещении средств», — подчеркнула глава ЦБ РФ.