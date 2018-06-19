Симферополь, 19 июня, 2018, 13:50 — ИА Регнум. В Симферополе вынесли приговор пятерым участникам массовых беспорядков, проходивших перед парламентом Крыма 26 февраля 2014 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Центральном районном суде крымской столицы.

Демонстранты с украинскими и крымско-татарскими флагами во время акции протеста в поддержку крымских татар. 2014

«Мустафа Дегерменджи и Али Асанов получили по 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три и четыре года. Эскендер Кантемиров и Арсен Юнусов — приговорены к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Эскендер Эмирвалиев получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения между сторонниками Верховного Совета АРК и сторонниками меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также «прикомандированными» украинскими неонацистами произошли 24 февраля 2014 года. В результате массовых беспорядков погибли два человека, ещё 79 получили травмы. Организатором беспорядков был признан Ахтем Чийгоз из меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 11 сентября 2017 года Верховный суд Республики Крым приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Но уже 25 октября Чийгоз и его соратник Ильми Умеров были помилованы президентом России. Они уехали в Турцию, откуда позже они перебрались на территорию Украины.