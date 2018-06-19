Москва, 19 июня, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Рост ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% скажется на инфляции и незначительно ускорит ее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе отчета регулятора о работе в 2017 году на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Наша оценка, что прямой эффект от повышения НДС на 2% будет где-то около одного процента, плюс-минус. Но у нас пока денежно-кредитная политика остается умеренно жесткой, мы не перешли на нейтральную. Это позволит сдерживать перенос издержек предприятий по уплате налогов в цены потребителей. В отличие от налога с продаж, который обычно целиком переносится в цены, нагрузка по НДС может частично оставаться на издержках предприятий», — рассказала Набиуллина.

При этом, по ее словам, через инфляционные ожидания рост цен может затронуть и товары, на которые ставка НДС не повышается.

«Такие эффекты по повышению налогов бывают», — объяснила она.

Кроме того, последствия также могут быть выражены в том, что многие начнут перекладывать выросшие издержки в цены уже после принятия закона, а не с повышением ставки с 2019 года. Законопроект сейчас находится на рассмотрении Госдумы — депутаты планируют принять его в июле.

«Поэтому мы считаем, что инфляция в 2018 году быстрее вернется к 4%. Сейчас она 2,4%, мы ожидали, что она будет 3−4%, но сейчас поменяли прогнозы на 3,5−4% именно из-за этого эффекта. В следующем году инфляция может оказаться выше 4%, но чуть-чуть, на 0,5 процентных пункта, а потом вернется к 4%», — рассказала Набиуллина.

В связи с этим ЦБ сегодня следует быть весьма аккуратным и осторожным в разработке денежно-кредитной политики и ее проведении.