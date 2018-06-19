Эрфурт, Германия, 19 июня, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Похмельный синдром чуть не убил двух ежей, которые нашли в окрестностях города Эрфурт открытую бутылку со спиртным, сообщила 19 июня пресс-служба полицейского управления федеральной земли Тюрингия на своей странице в Facebook.

Ежик

Спасти ежей удалось после звонка очевидца. Он сообщил о том, что нашел двух колючих зверей, которые плохо себя чувствуют. На место происшествия незамедлительно выдвинулась патрульная машина.

«Коллеги Коринна и Хендрик нашли двух коротконогих друзей на детской площадке. Они лежали почти неподвижно на земле, рядом с разбитой бутылкой ликера», — говорится в сообщении.

Больных ежей доставили в тюрингский зоопарк в Эрфурте. Там им помогли местные ветеринары. Отмечается, что после восстановления колючие друзья будут выпущены обратно в природу.