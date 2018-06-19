Ярославль, 19 июня, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Депутаты областной думы предлагают изменить закон Ярославской области «О наградах» и чаще выдвигать кандидатов на звание «Почетный гражданин Ярославской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская облдума

С законопроектом, который предусматривает изменение стати 7 закона «О наградах», вышел депутат Николай Александрычев. В настоящее время установлено ограничение на присвоение звания «Почетный гражданин Ярославской области» не более чем трём гражданам в течение срока полномочий одного созыва Ярославской областной думы. То есть фактически наградить можно не более трех граждан в течение пяти лет.

Николай Александрычев предлагает производить присвоение почетного звания «Почетный гражданин Ярославской области» до истечения трехлетнего срока после предыдущего награждения наградой Ярославской области, наградой губернатора или наградой государственного органа.

«Людей очень достойных много, иногда трёхлетний промежуток не дает нам возможность рекомендовать кого-либо из них. Мы только лишь устранили дополнительные «рогатки», не более того. Повторю, достойных граждан очень много и не хлебом единым жив человек, иногда гораздо приятнее моральное поощрение, чем материальная награда», — пояснил Николай Александрычев корреспонденту ИА REGNUM.

На данный момент законопроект рассматривается в профильных комитетах.