Киев, 19 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Украинское правительство инициировало борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне из-за роста бюджетного дефицита. Об этом 19 июня отметил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров на своей странице в Фейсбук.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По его словам, из-за нехватки средств Киев вынужден пойти на девальвацию гривны, что приводит к обнищанию населения.

«Вот и снова — вторую неделю подряд медленно, но уверенно гривна снижается к евро и доллару США. Так, если 12 июня текущего года Нацбанк установил официальный курс гривны к «американцу» 26,09 грн., то на этот вторник 19 июня НБУ понизил курс до уровня 26,32 гривны. Этот очередной процесс девальвации опять вынужденный или объективный? Когда власти столкнут нас с еще более мощным витком девальвации, мы должны понимать, что это рукотворное мероприятие или объективная необходимость?» — написал Гончаров.

Он призвал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана «говорить правду, что в наших закромах осталось очень мало денег».

«В частности, у нас упали таможенные поступления в бюджет. Поэтому вчера В. Гройсман оперативно собрал силовиков из-за контрабанды, чтобы обсудить с ними разработанный Кабмином план противодействия контрабанде и теневым схемам на таможне. Ко всему этому у нас по-прежнему огромные социальные траты, которые выражаются не в процентах, а в конкретных гривнах. И снова тот же проклятый вопрос, где брать деньги?» — добавил эксперт.

Он также исключил возможность сокращения бюджетных расходов накануне выборов 2019 года.

«В качестве ответа, пожалуй, рассмотрел бы три варианта: первый — еще на большую мощность власть запустит печатный станок. Второй — внешние займы, но пока коррупционеры не выполняют требования кредиторов. Третий — уже всем до боли знакомое обесценение гривны, т. е. девальвация. Да, девальвация никому не нужна. Но есть ли другие возможности у В. Гройсмана, чтобы не допускать этот разрушительный процесс? Конечно, в запасе у премьер-министра есть не плохой вариант — это значительное сокращение госрасходов, но кто сейчас в Украине пойдет на это в преддверии президентских состязаний и выборов в Верховную Раду», — задался вопросом Гончаров.

Как сообщалось, 18 июня премьер Гройсман заявил, что правительство совместно с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой и СБУ разработали план действий, направленный на борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

«Сегодня провели совместное совещание… Тема на повестке дня — эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В прошлом году наши усилия, которые мы направили на детенизацию работы таможни, дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн (2,65 млрд долл)», — сказал Гройсман.

По данным премьера, в карманах «теневиков» остаются еще десятки миллиардов. «План у нас готов. Мы представим его. Но предупреждаю всех уже сейчас: берегитесь и начинайте служить государству. Каждая гривна должна быть в бюджете», — подытожил Гройсман.

Напомним, в мае глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что регулятор может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда (МВФ).

«Если будет возрастать инфляционное давление, безусловно, НБУ будет усиливать монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить определенные ограничения для предотвращения возможного вывода капитала», — рассказал Смолий.