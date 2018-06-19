О «фашистских» мерах в Италии и штурме парламента на Украине: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- «Пересчитать цыган»: план главы МВД в Италии назвали «фашистским»;
- Терпение лопнуло: в Киеве шахтёры штурмуют Раду;
- Встреча союзников: Ким Чен Ын посетит Китай;
- Украинские фантазии: в Киеве назвали новые причины возвращения Крыма;
- Железное обещание: метро в регионах будут развивать через агломерации.
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