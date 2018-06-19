Джакарта, 19 июня, 2018, 13:35 — ИА Регнум. На борту парома, потерпевшего крушение в водах озера Тоба в Индонезии, не было граждан Российской Федерации. Об этом заявил в интервью РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Денис Тетюшин, ссылаясь на данные поисково-спасательных служб.

Спасательный круг

«Российских граждан не было (на борту парома)», — заявил Тетюшин.

При этом пресс-атташе посольства РФ в Индонезии добавил, что сотрудники специальных служб в настоящее время продолжают поиски пропавших без вести людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня в водах озера Тоба в Индонезии затонул паром. По предварительным данным, на борту судна находились около 70 человек.

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