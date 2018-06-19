Москва, 19 июня, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Сложное финансовое состояние Агентства по страхованию вкладов (АСВ) не вызывает беспокойства в Центральном банке, поскольку регулятором предусмотрен механизм возврата денег в ближайшем будущем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

Здание ЦБ

«АСВ сможет вернуть нам деньги в течение нескольких лет. Я уточню последние расчёты, но это около четырёх-пяти лет», — заявила Набиуллина.

После завершения этапа интенсивного очищения рынка от недобросовестных участников, поступления от банков, которые тратят средства в размере страховой ставки в 0,15% от привлечённых пассивов, будут превышать средства, которые АСВ тратит на выплаты страховых возмещений.

Отметим, что финансовое состояние Агентства страхования вкладов близится к банкротству — на сегодняшний день задолженность составляет более триллиона рублей.