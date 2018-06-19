Кишинёв, 19 июня, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Предложение молдавского правительства обсудить в ООН вывод российских военных с территории Приднестровья деструктивно и не позволит урегулировать приднестровский конфликт, заявил 19 июня президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Mil.ru Российские войска в Приднестровье

По его словам, обсуждение данной проблематики в вызывающем тоне, который позволило себе действующее правительство, только ухудшит позиции Кишинёва в вопросе урегулирования приднестровского конфликта.

Додон добавил, что миротворческая операция на Днестре позволяет поддерживать мир и гарантировать безопасность граждан. Она также является ключевой частью договоренностей, направленных на укрепление доверия между сторонами.

Напомним, российские миротворцы пресекли боевые столкновения между молдавской полицией и приднестровским ополчением в 1992 году. Более четверти века они поддерживают мир в регионе совместно с представителями Молдавии и Приднестровья.