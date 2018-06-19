Ярославль, 19 июня, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В Ярославле с исторического здания гостиницы «Бристоль» на улице Кирова сняли вывеску банка ВТБ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил житель города Сергей Казанский.

Здание гостиницы «Бристоль» в Ярославле

Казанский написал обращение к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову о том, что вывеска банка на памятнике архитектуре в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО размещена вопреки действующим нормам.

В 2017—2018 годам на улице Кирова мэрии Ярославля удалось добиться замены большинства вывесок, которые вызывали многочисленные нарекания архитекторов и градозащитников. Однако вывеска банка, размещенная на парапете 4-го этажа, где до революции была вывеска «Отель», оставалась на своем месте.

«Мне поступил ответ из департамента имущества и земельных отношений правительства Ярославской области. Сотрудники сообщили, что в результате проверки было установлено, что конструкция установлена без выданного в установленном порядке разрешения и выдано предписание на ее демонтаж. Сейчас вывеска демонтирована. Я планирую написать письмо в департамент охраны объектов культурного наследия о том, чтобы привели в порядок парапет. Металлическая конструкция, которая держала вывеску, повреждена, на парапете выросла березка», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Казанский.

С 2018 года полномочия в сфере рекламы в ярославской области перешли на региональный уровень, и теперь эту сферу контролируют областные власти. Здание гостиницы «Бристоль» было построено в начале XX века по проекту архитектора Григория Саренко, оно считается одним из лучших образцов провинциального модерна в России.